Денис Седашов

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) позволила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальными флагами и гимнами.

Как сообщила пресс-служба WT, отныне к турнирам под собственной символикой могут допускаться как юниоры, так и взрослые спортсмены.

World Taekwondo разрешила российским и белорусским спортсменам — юниорам и взрослым — с этого момента участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами.

В то же время ограничения для обеих стран частично остаются в силе: России и Беларуси по-прежнему запрещено проводить турниры под эгидой WT, а их представителей не аккредитуют на официальные мероприятия.

