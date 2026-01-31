Российским тхэквондистам разрешили выступать на международных турнирах под национальным флагом
World Taekwondo вернула государственную символику атлетам из РФ и РБ
около 1 часа назад
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) позволила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под национальными флагами и гимнами.
Как сообщила пресс-служба WT, отныне к турнирам под собственной символикой могут допускаться как юниоры, так и взрослые спортсмены.
World Taekwondo разрешила российским и белорусским спортсменам — юниорам и взрослым — с этого момента участвовать в соревнованиях под своими национальными флагами.
В то же время ограничения для обеих стран частично остаются в силе: России и Беларуси по-прежнему запрещено проводить турниры под эгидой WT, а их представителей не аккредитуют на официальные мероприятия.
