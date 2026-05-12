Денис Седашов

Международная федерация современного пятиборья (UIPM) официально объявила о полном снятии ограничений с беларуси. Согласно решению, опубликованному на сайте организации, белорусские атлеты получили право выступать под государственным флагом как в личных, так и в командных соревнованиях.

Решение основано на обновленных рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК). Возвращение национальной символики состоится в июне на этапе Кубка мира в Будапеште. До этого времени, в частности на этапе в Болгарии, который стартует 13 мая, белорусы продолжат выступления в нейтральном статусе.

