Владимир Кириченко

В четверг, 4 июня, состоялся второй полуфинальный матч Roland Garros в женском одиночном разряде.

Полька Майя Хвалиньская (WTA №114) обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Диану Шнайдер (WTA №23) – 7:6(4), 6:4.

Матч длился 2 часа 10 минут. За это время Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хвалиньской ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Счет в личных встречах – 1-1.

Полька в финале Открытого чемпионата Франции встретится с нейтральной россиянкой Миррой Андреевой, которая в 1/2-й обыграла украинку Марту Костюк.

Хвалиньская – первая квалифаерка, которая вышла в финал Roland Garros. Для нее это будет дебютный финал на Grand Slam.