Владимир Кириченко

Сегодня, 4 июня, украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) сыграет в полуфинале Roland Garros.

Костюк встретится с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№8 WTA). Начало – не ранее 16.00 по Киеву.

Прямая трансляция матча будет доступна на MEGOGO и Eurosport.

Счет в личных встречах – 2:0 в пользу Марты. В последний раз теннисистки играли в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.

Для 23-летней Марты это дебютный полуфинал на уровне турниров Grand Slam. Впервые в истории мейджора в Париже в полуфинале одиночного женского разряда сыграет представительница Украины.

Победная серия Костюк составляет 17 матчей.

В финале победительница сыграет с сильнейшей в паре Майя Хвалинская – Диана Шнайдер.

Напомним, Соболенко с позором вылетела из Roland Garros, проиграв решающий сет 0:6.