Ролан Гаррос-2026. Полуфинал. Костюк – Андреева. Видеотрансляция
Впервые в истории парижского мейджора на этой стадии сыграет представительница Украины
около 2 часов назадПодписаться в
Сегодня, 4 июня, украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) сыграет в полуфинале Roland Garros.
Костюк встретится с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№8 WTA). Начало – не ранее 16.00 по Киеву.
Прямая трансляция матча будет доступна на MEGOGO и Eurosport.
Счет в личных встречах – 2:0 в пользу Марты. В последний раз теннисистки играли в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.
Для 23-летней Марты это дебютный полуфинал на уровне турниров Grand Slam. Впервые в истории мейджора в Париже в полуфинале одиночного женского разряда сыграет представительница Украины.
Победная серия Костюк составляет 17 матчей.
В финале победительница сыграет с сильнейшей в паре Майя Хвалинская – Диана Шнайдер.
Напомним, Соболенко с позором вылетела из Roland Garros, проиграв решающий сет 0:6.
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