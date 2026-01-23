Владимир Кириченко

18-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA, 27) вышла в 1/8 финала Australian Open-2026.

В третьем круге со счетом 6:2, 7:6 (7:3) Ива одержала победу над восьмым номером рейтинга WTA представительницей Италии Жасмин Паолини.

Матч длился 1 час 48 минут. За это время Йович выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Паолини ни одной подачи навылет, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии-2026 Ива поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Ранее Алькарас уничтожил Муте в третьем раунде Australian Open-2026.