19-летняя Подрез завершила выступления на турнире в Праге
Украинка проиграла в трех сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Вероника Подрез (140 WTA) прекратила выступления на хардовом турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).
В первом круге основной сетки 19-летняя украинка в трех сетах уступила Кэрол Янг Су Ли из США (179 WTA) — 1:6, 7:5, 2:6.
За время поединка Подрез выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта и отдала 7 геймов на своей подаче.
Напомним, ранее до второго раунда турнира в Чехии пробилась другая представительница Украины — Дарья Снигур.
Поделиться