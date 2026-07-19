Денис Седашов

Украинская теннисистка Вероника Подрез (136 WTA) прошла квалификацию турнира WTA 250 в Чехии.

В финале отбора вторая сеяная украинка победила Рину Сайго (318 WTA) из Японии. Матч длился чуть более часа. В первом сете игру дважды прерывали из-за дождя, общая пауза составила два с половиной часа. Подрез реализовала 6 из 6 брейк-поинтов и отдала сопернице пять геймов.

Квалификация. Финал

Вероника Подрез (Украина) – Рина Сайго (Япония) — 6:4, 6:1

В первом раунде основной сетки Подрез сыграет против американки Кэрол Янг Су Ли, которая также прошла квалификацию.

Свитолина, Костюк и еще пять украинок заявлены на турнир WTA 1000 в Цинциннати.