Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (54 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В матче первого круга украинка в трех сетах обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (103 WTA). Поединок длился 2 часа и 16 минут и завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3 в пользу Снигур.

Во втором раунде соревнований Дарья сыграет против победительницы матча между турецкой теннисисткой Айлой Аксю и Софией Костулас из Бельгии.

Свитолина и Костюк сохранили свои позиции в рейтинге WTA, Олейникова установила карьерный рекорд.