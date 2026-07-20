Снігур в трьохсетовому матчі обіграла німкеню на старті турніру в Празі.
Украинка одержала победу в трех сетах
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (54 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
В матче первого круга украинка в трех сетах обыграла представительницу Германии Эллу Зайдель (103 WTA). Поединок длился 2 часа и 16 минут и завершился со счетом 7:5, 3:6, 6:3 в пользу Снигур.
Во втором раунде соревнований Дарья сыграет против победительницы матча между турецкой теннисисткой Айлой Аксю и Софией Костулас из Бельгии.
Свитолина и Костюк сохранили свои позиции в рейтинге WTA, Олейникова установила карьерный рекорд.
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