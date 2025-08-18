Денис Седашов

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) стал победителем турнира в Цинциннати (США).

В финале первая ракетка планеты Янник Синнер (Италия) был вынужден сняться с матча из-за плохого самочувствия при счёте 0:5 в первом сете. Теннисисты на корте провели всего 23 минуты.

За это время Алькарас выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. У Синнера — один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Carlos is champion in Cincy 🏆@carlosalcaraz captures his first #CincyTennis crown after Sinner is forced to retire at 5-0 due to illness. pic.twitter.com/hfnNaWVzMW — ATP Tour (@atptour) August 18, 2025

После матча Алькарас оставил трогательную надпись на телекамере — испанец обратился к итальянцу: «Прости, Янник».

Carlos Alcaraz signs the camera for Jannik Sinner after he retired from their match in the Cincinnati final:



“Sorry Jannik ☹️” pic.twitter.com/EnGGBFzAYR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025

Этот трофей стал для 22-летнего испанца 22-м в карьере и восьмым на турнирах серии Masters.