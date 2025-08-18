Алькарас стал победителем турнира в Цинциннати и оставил теплое послание Синнеру
Итальянец не смог продолжить матч из-за проблем со здоровьем
30 минут назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) стал победителем турнира в Цинциннати (США).
В финале первая ракетка планеты Янник Синнер (Италия) был вынужден сняться с матча из-за плохого самочувствия при счёте 0:5 в первом сете. Теннисисты на корте провели всего 23 минуты.
За это время Алькарас выполнил один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. У Синнера — один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
После матча Алькарас оставил трогательную надпись на телекамере — испанец обратился к итальянцу: «Прости, Янник».
Этот трофей стал для 22-летнего испанца 22-м в карьере и восьмым на турнирах серии Masters.