«Ты вернёшься ещё сильнее». Алькарас поддержал Синнера
Итальянец не смог продолжить матч из-за проблем со здоровьем
около 1 часа назад
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) выразил слова поддержки лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру (Италия) после финала турнира серии Masters в Цинциннати (США).
Финал длился всего 23 минуты — Синнер был вынужден сняться с игры при счете 0:5 в первой партии из-за плохого самочувствия.
Я не хочу побеждать таким образом, получать трофей из-за того, что сопернику плохо. Мне жаль. Я знаю и понимаю, что ты чувствуешь сейчас. Все, что могу сказать: ты настоящий чемпион. Уверен, что после этой ситуации ты вернешься еще сильнее, как делаешь это всегда. Именно так поступают настоящие чемпионы, и ты один из них. Держись и возвращайся сильнее.
