Алькарас: «Хочу заставить соперников страдать»
Испанец заявил, что будет играть максимально агрессивно
17 минут назад
Фото: Getty Images
Пятикратный чемпион Grand Slam испанский теннисист Карлос Алькарас стремится играть еще агрессивнее и заставлять соперников ошибаться, используя быстрые условия корта в свою пользу.
Мне хочется продолжать играть максимально агрессивно. Здесь очень быстрые условия, так что если есть возможность атаковать раньше, все получается значительно лучше. Я хочу заставлять соперников страдать, но одновременно с каждым матчем чувствовать себя все увереннее. Этот турнир — невероятный, люди здесь замечательные. Хотелось бы провести еще больше матчей и каждый день чувствовать, что я играю все лучше.
Свитолина уступила в первом матче на турнире в Цинциннати.
