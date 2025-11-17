Олег Шумейко

Первая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас высказался о поражении от Янника Синнера в финале Итогового турнира. Испанца цитирует btu.org.ua:

Я никогда не сомневался, что могу играть и бороться с Янником на равных на закрытом харде. В начале матча и сразу после него я думал, что могу его обыграть, что могу конкурировать с ним здесь. Меня совсем не удивило, что я был так близок. Всё решала только игра. Я очень доволен тем уровнем, который сегодня показал. Уверен, что мой уровень в зале будет только расти.

Конечно, я почувствовал те улучшения, о которых говорил Янник. Я много раз говорил: игрок его уровня всегда возвращается сильнее после поражений. Он всегда учится на поражениях.

И сегодня он снова всем это показал. Особенно на подаче – он оказывает огромное давление. Играть против него действительно очень трудно.

Вы говорили о мелких деталях. После матча у вас уже есть чёткое понимание, какие именно детали стали ключевыми? Предполагаю, вы анализируете каждый матч против Янника, чтобы понимать, как играть с ним в следующий раз. Как проходит этот разбор?

Смотреть матч снаружи и находиться внутри матча – это абсолютно разные вещи. Конечно, мы обсудим всё и выложим на стол все чувства. Я расскажу, что чувствовал на корте, что сделал неправильно или что думаю, что сделал неправильно (улыбается). Они скажут, как они увидели матч, укажут на мои слабые места, на то, что было хорошо. Мы постараемся стать лучше в этих аспектах.

Некоторые моменты я уже держу в голове, я уже им сказал. Сезон почти закончился, и у нас уже совсем близко предсезонная работа. Постараюсь вложиться в неё максимально, чтобы начать следующий сезон ещё сильнее. Но, как я сказал, всё решают детали. В следующий раз постараюсь сделать так, чтобы эти детали оказались на моей стороне.

В конце первого сета вы взяли медицинский тайм-аут. Что это была за травма? Насколько сильно она повлияла на остальную часть матча?

Я почувствовал что-то в задней поверхности бедра, когда пытался достать подачу. Честно говоря, я бы не сказал, что это сильно на меня повлияло, потому что я мог нормально бегать, нормально добегать до мяча.

Конечно, были мысли – что будет, если я сделаю что-то резкое, к чему обычно привык? Как отреагирует нога? Иногда эти мысли возникали. Но в целом я мог играть хорошо.

Не поймите меня неправильно – я не собираюсь говорить, что мог бы сыграть лучше или сделать что-то иначе, если бы с бедром всё было в порядке. Я и так мог показывать очень хороший теннис. Я проиграл, потому что он заслужил победу.

Напомним, что Элина Свитолина сохранила место в топ-15 рейтинга WTA.