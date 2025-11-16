Вторая ракетка мира Янник Синнер в интервью на корте поделился впечатлениями после победы над испанцем Карлосом Алькарасом (1 ATP) в финале Итогового турнира ATP-2025, где итальянец выиграл — 7:6 (7:4), 7:5.

Синнер подчеркнул, что этот титул — результат работы всей команды:

Это не только о теннисе. Мы индивидуальные спортсмены, но без команды такие победы невозможны. Завершить сезон с трофеем после таких интенсивных месяцев — лучшее, что могло быть.

Итальянец признался, что финал оказался чрезвычайно сложным:

Матч был очень трудным. В первом сете у меня был сетбол, и я доволен, что справился с давлением. Против Карлоса нужно играть на максимуме — он прекрасно подает и является одним из лучших в приеме, наряду с Джоковичем.

Завершить год таким матчем и таким результатом — это невероятно. Я действительно очень счастлив.