Денис Седашов

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, стал победителем Итогового чемпионата ATP-2025. В финале он одолел лидера мирового рейтинга, испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5.

Поединок длился 2 часа 15 минут. Синнер отметился восемью эйсами, допустил пять двойных ошибок и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Алькарас в ответ подал пять раз навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал один брейк-пойнт из трех.

Для Синнера этот титул стал вторым подряд — он защитил чемпионство, добытое в прошлом году в финале против американца Тейлора Фрица.

