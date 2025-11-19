Денис Седашев

Первая ракетка мира Карлос Алькарас отметил канадца Феликса Оже-Альяссима (5 АТР) и немца Александра Зверева (3 АТР) среди теннисистов, которые наиболее впечатлили его в сезоне 2025. Об этом испанец рассказал в комментарии The Tennis Gazette.

Феликс завершил сезон на очень высоком уровне. А Зверев всегда возвращается сильным во всех компонентах игры — он хорошо понимает, что нужно делать в следующем сезоне. Есть и другие игроки, которые остаются серьезной угрозой, и нам нужно быть максимально сосредоточенными. Думаю, нас ждет очень интересный год. Карлос Алькарас

Испанец подчеркнул, что конкуренция в мужском туре остается высокой, а борьба за лидерство в 2025 году будет особенно напряженной.

Алькарас снялся с финальной стадии Кубка Дэвиса-2025.