Синнер обошел Алькараса по призовым: опубликован рейтинг сезона
Итальянец завершил год с более чем 19 миллионами долларов призовых
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира Янник Синнер обогнал лидера рейтинга Карлоса Алькараса более чем на 300 тысяч долларов по сумме призовых, заработанных на турнирах ATP.
Оба теннисиста оторвались от ближайшего преследователя — третьей ракетки мира Александра Зверева, который получил втрое меньше.
ТОП-5 по призовым на ATP в 2025 году:
Янник Синнер (Италия) — $19 120 641
Карлос Алькарас (Испания) — $18 803 427
Александр Зверев (Германия) — $6 060 174
Тейлор Фриц (США) — $5 474 728
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — $5 262 350
Синнер после победы на Итоговом турнире ATP: «Лучшее завершение сезона».