Денис Седашов

Вторая ракетка мира Янник Синнер обогнал лидера рейтинга Карлоса Алькараса более чем на 300 тысяч долларов по сумме призовых, заработанных на турнирах ATP.

Оба теннисиста оторвались от ближайшего преследователя — третьей ракетки мира Александра Зверева, который получил втрое меньше.

ТОП-5 по призовым на ATP в 2025 году:

Янник Синнер (Италия) — $19 120 641

Карлос Алькарас (Испания) — $18 803 427

Александр Зверев (Германия) — $6 060 174

Тейлор Фриц (США) — $5 474 728

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — $5 262 350

Синнер после победы на Итоговом турнире ATP: «Лучшее завершение сезона».