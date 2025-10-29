Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свою игру после поражения в матче второго круга турнира серии Masters в Париже, где он уступил британцу Кэмерону Норри — 6:4, 3:6, 4:6. Слова приводит Punto de Break.

Этот матч я не буду смотреть — хочу просто забыть его. Я выбрал неправильную тактику для такого медленного корта, это была одна из моих худших игр в сезоне. Иногда из поражений можно извлечь полезные уроки, но в этот раз — нет.