Денис Седашов

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 3) вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026 года.

В матче второго круга испанец победил португальца Жайме Фарию (ATP 72) в четырех сетах.

Поединок длился 2 часа 41 минуту. За это время Алькарас выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-поинтов. На счету Фарии пять подач навылет, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из семи.

US Open 2026. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) — Жайме Фария (Португалия) — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2

В третьем круге испанец сыграет против китайского теннисиста У Ибина (ATP 113).

Костюк победила экс-чемпионку US Open и вышла в 1/16 финала турнира.