Алькарас раскрыл главную цель на 2026 год
Испанец планирует провести предсезонную подготовку дома
18 минут назад
Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился планами на начало следующего сезона. Главной целью для испанца является победа на Australian Open. Слова приводит Marca.
Австралия всегда одна из ключевых целей начала сезона. В Мельбурне я обычно показываю хороший теннис, но пока не доходил до решающих стадий. В этом году хочу подготовиться как можно лучше, чтобы хотя бы пройти дальше четвертьфинала.
Что касается подготовки к турниру, теннисист планирует провести предсезонную подготовку дома и лететь в Австралию без участия в турнирах до начала Australian Open.
Пока такой план, но, как известно, в теннисе всё может измениться.
