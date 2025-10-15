Олег Гончар

39-летний французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 53) рассказал о своих планах на ближайшее будущее. В интервью он заявил, что пропустит остаток сезона-2025, чтобы сосредоточиться на подготовке к 2026 году.

«Я больше не сыграю в этом году. Проведу серьезную подготовку, чтобы вернуться в 2026-м. Нас ждет хороший последний сезон». Гаэль Монфис

Ранее Гаэль объявил, что 2026 год станет последним в его профессиональной карьере, за которую он выиграл 12 титулов ATP и достиг полуфиналов турниров Roland Garros-2008 и US Open-2016.

