«Хочу быть дома»: Энди Маррей объяснил, почему не стремится вернуться на корт
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не скучает по профессиональному теннису
7 минут назад
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры. Слова приводит Hello.
По словам Маррея, он совсем не скучает по профессиональному теннису и теперь ценит совсем другие вещи:
Я понял, что больше не хочу жить в разъездах. Хочу быть дома. Сейчас я не играю в теннис — и это приносит мне настоящее облегчение. Мои приоритеты изменились: раньше я был полностью сосредоточен на спорте, а теперь столько же внимания уделяю семье и детям. У меня совсем нет желания возвращаться на корт, и я считаю это хорошим знаком.
Тони Надаль: «Алькарас имеет преимущество – его соперники слабее и меньше отдаются игре».
Поделиться