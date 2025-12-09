Джокович назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026 по футболу
Легендарный серб удивил своим прогнозом
около 1 часа назад
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал возможного победителя чемпионата мира-2026 по футболу.
По мнению легенды спорта, в решающий матч выйдут сборные Португалии и Мексики, но титул достанется португальцам. Цитирует Джоковича ESPN.
«Я буду дерзким: Португалия. Она обыграет Мексику в финале».
Ранее состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026. Португалия попала в группу K, где встретится с Узбекистаном, Колумбией и победителем стыковых матчей пути A – Новой Каледонией, Ямайкой или ДР Конго.
Мексика как страна-хозяйка оказалась в группе A, где сыграет с ЮАР, Южной Кореей и победителем пути D – Чехией, Ирландией, Данией или Северной Македонией.
Напомним, Джокович стал самым возрастным победителем турнира ATP.