Денис Седашов

Седьмая ракетка мира Кори Гауфф пробилась в 1/2 финала Wimbledon, одержав волевую победу в американском дерби против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы. Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Гауфф выполнила семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 100% брейк-пойнтов (5 из 5). Пегула дважды подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале травяного мейджора Кори Гауфф сыграет против победительницы противостояния между японкой Наоми Осакой и чешской Каролиной Муховой.

Костюк против финалистки Wimbledon. Определилась соперница украинской теннисистки в 1/4 финала.