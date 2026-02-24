Денис Седашов

Теннисный турнир категории ATP-500 в Акапулько состоится по плану, несмотря на сообщения о беспорядках в Мексике после убийства лидеров одного из наркокартелей.

В пресс-службе соревнований опровергли слухи о возможной отмене турнира из-за ситуации с безопасностью, подчеркнув, что они не соответствуют действительности.

Abierto Mexicano Telcel сообщает, что слухи, распространяемые в прессе и социальных сетях о якобы отмене турнира из-за проблем с безопасностью в штате Халиско, являются ложными. Турнир не публиковал никаких сообщений об отмене. Мероприятие состоится по расписанию и пройдет в обычном режиме.

Мы остаемся в координации и постоянном контакте с федеральными, государственными и муниципальными органами власти, соблюдая установленные протоколы безопасности.

Отмечается, что Акапулько находится примерно в 800 километрах от Гвадалахары, которая стала эпицентром столкновений.

