Первая ракетка испанок Паула Бадоса поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Финала Кубка Билли Джин Кинг против Украины и призналась, что для неё этот турнир имеет особое значение после длительного перерыва. Слова приводит btu.org.ua.

Последние несколько месяцев были трудными для меня. Я счастлива, что вернулась на корты, и с каждым днем чувствую себя всё лучше. Возвращаться после травмы никогда не бывает легко. Я прекрасно чувствую себя в команде — на таких соревнованиях важна атмосфера и командный дух.

Мы с нетерпением ждем среды. Это будет сложный матч, но мы тоже сильная команда. Любим соревноваться за страну, за команду. Для меня главное — оставаться здоровой и сыграть как можно больше матчей. Я только начинаю своё возвращение и уже думаю о сезоне-2026, ведь этот сезон подходит к концу.