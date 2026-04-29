Владимир Кириченко

Нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко (№1 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Арина со счетом 6:2, 2:6, 6:7(6) проиграла американке Хейли Баптист (№32 WTA).

Встреча длилась 2 часа 29 минут. В её рамках Соболенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Баптист 12 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Баптист прервала серию Соболенко из 15 побед подряд и стала лишь второй теннисисткой, которая смогла её обыграть в 2026 году – первой была Елена Рыбакина на Australian Open.

В третьем сете американка отыграла шесть матчболов – пять при счёте 4:5 не в её пользу и один на тай-брейке.

Хейли впервые в своей карьере победила игрока из топ-5.

Напомним, украинка Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.