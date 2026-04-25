Калинина сыграет с Осакой, Костюк — против Пегулы на турнире в Мадриде
Матчи состоятся 25 и 26 апреля
около 2 часов назад
Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 23) и Ангелина Калинина (WTA 110) узнали соперниц в третьем круге престижного турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Ангелина Калинина выйдет на корт против экс-первой ракетки мира и четырёхкратной чемпионки турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 15) из Японии. Матч состоится в субботу, 25 апреля, начало — не ранее 22:30 по киевскому времени.
Марта Костюк встретится с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой (США). В этом сезоне украинка уже побеждала американку в полуфинале турнира в Брисбене. Встреча запланирована на воскресенье, 26 апреля.
Победительницы матчей обеспечат себе место в 1/8 финала соревнований.
