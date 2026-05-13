Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) продолжает свой триумфальный путь на престижном турнире WTA 1000 в Риме. В четвертьфинальном противостоянии украинка одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA 2).

Матч длился 2 часа и 23 минуты. Проиграв первый сет, украинка смогла перехватить инициативу и выиграть две следующие партии. За матч Свитолина выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Рыбакина реализовала только 4 брейк-пойнта из 20 возможных.

WTA 1000 Рим (Италия). Ґрунт. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 2:6, 6:4, 6:4

За путёвку в финал римского тысячника Свитолина будет сражаться с третьей ракеткой мира, полькой Игой Швьонтек.

Стародубцева разгромила Чжан Шуай на турнире во Франции.