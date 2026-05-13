Ястремская вышла в четвертьфинал грунтового турнира в Парме
Украинка одержала победу в два сета
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) успешно преодолела барьер второго круга на грунтовых соревнованиях серии WTA 125 в Парме. Украинская теннисистка в двух сетах переиграла бельгийку Ханне Вандевинкель (WTA 98).
Матч длился 1 час 22 минуты. За это время Даяна реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.
WTA 125 Парма (Италия). Грунт. 1/8 финала
Ханне Вандевинкель (Бельгия) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 2:6
За выход в полуфинал Ястремская посоревнуется с аргентинкой Соланой Сьеррой (WTA 72).
Стародубцева разгромила Чжан Шуай на турнире во Франции.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться