Світоліна розгромила Бартункову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Украинка одержала победу в двух сетах
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) продолжает успешное выступление на престижном грунтовом турнире категории WTA 1000 в итальянской столице — Риме. В поединке 1/8 финала украинка одержала убедительную победу над представительницей Чехии Николой Бартунковой (WTA 94).
Встреча длилась 1 час 19 минут и завершилась в двух сетах.
WTA 1000 Рим (Италия). Грунт. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] — Никола Бартункова (Чехия) [LL] — 6:2, 6:3
