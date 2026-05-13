Стародубцева разгромила Чжан Шуай на турнире во Франции
Украинка одержала убедительную победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) продолжает успешное выступление на грунтовых кортах Парижа. В матче 1/8 финала украинка не оставила шансов опытной китаянке Чжан Шуай (WTA 73).
Поединок длился всего 1 час и 5 минут. Юлия доминировала на протяжении всей встречи, отдав сопернице лишь три гейма за два сета.
WTA 125 Париж (Франция). Грунт. 1/8 финала
Чжан Шуай (Китай) — Юлия Стародубцева (Украина) — 2:6, 1:6
За выход в полуфинал Стародубцева поспорит с победительницей американского противостояния между Эммой Наварро (WTA 35) и Кэти Волинец (WTA 104).
Стародубцева с победы стартовала на турнире в Париже, впервые обыграв Престон.
