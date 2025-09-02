Бублик после разгромного поражения от Синнера: «Я же не плохой игрок, какого черта…»
Казахстанец эмоционально отреагировал на поражение в 1/8 финала US Open-2025
около 1 часа назад
Казахстанский теннисист Александр Бублик (ATP 24) прокомментировал свое поражение от первой ракетки мира Янника Синнера в четвертом круге US Open-2025 со счетом 1:6, 1:6, 1:6, сообщает The Tennis Letter.
После матча, который длился 81 минуту, Бублик обратился к Синнеру:
«Ты такой сильный, это просто безумие. Я же не плохой игрок, что за черт…»
Синнер сыграет против соотечественника Лоренцо Музетти (ATP 10).
Напомним, определились все четвертьфиналисты US Open-2025 у мужчин.
Также ранее Марта Костюк не смогла пробиться в четвертьфинал US Open в парном разряде.