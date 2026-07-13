Первая ракетка Украины Марта Костюк (11 WTA) поделилась эмоциями от своего выступления на Wimbledon, где она продемонстрировала лучший результат в карьере на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала.

Теннисистка детально разобрала свой путь на турнире, вспомнила о трудных матчах, проблемах со здоровьем в одном из раундов и опыте игры на Центральном корте. Слова приводит Суспільне Спорт.

С Подороськой, я думаю, она была с защищенным рейтингом, поэтому я не чувствовала, что она готова к матчу. С «нейтральной» Аней было тяжело. Потом я поняла, что ей нравится это покрытие, но только позднее узнала, что она здесь играла юниорский финал. На самом деле ей очень подходит трава. Был непростой матч, но я классно справилась со всеми вызовами, которые у меня были.

Потом была Эмма Наварро. Я проиграла ей четыре раза до этого. Но я с нетерпением выходила на корт, и мне было интересно сыграть с ней. Считаю, тоже был очень хороший матч. Я не выиграла второй сет, но, мне кажется, что всё равно высокий уровень тенниса был.

С Эшлин я немного, можно сказать, отравилась утром, и мне было очень плохо на корте. Я вообще не знаю, как я там выдержала. Просто мне до конца дня было плохо, и ещё было тогда очень жарко. Поэтому у меня была битва не на жизнь, а на смерть. Причём даже не с ней, а просто я хотела выжить, выдержать этот матч.

Четвертьфинал был очень хорош для меня. Я не знала, как я справлюсь с нервами Центрального корта, и Жасмин тоже играла здесь финал два года назад. Поэтому это было непросто.

Я не хочу делать это какой-то своей повседневностью. То есть я всё равно хочу воспринимать эти результаты как большое для себя достижение и радоваться им. Поэтому мы тоже хорошо отпразднуем с командой — и снова к работе.