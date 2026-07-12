Сіннер переміг Звєрєва та став переможцем Wimbledon-2026
Итальянец победил немца в четырех сетах
около 1 часа назадПодписаться в
Первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Wimbledon-2026 в мужском одиночном разряде. В финальном поединке итальянский теннисист обыграл третьего номера мирового рейтинга, представителя Германии Александра Зверева.
Решающий матч длился 3 часа 46 минут и завершился в четырех сетах со счетом — 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
За время встречи Синнер выполнил 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Зверев подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и не смог реализовать свой единственный брейк-пойнт.
Благодаря этому успеху итальянец защитил титул чемпиона Wimbledon.