Канадский теннисист Милош Раонич объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Настало время, я ухожу из тенниса. Это момент, про который ты знаешь, что он когда-то наступит, но как-то никогда не чувствуешь себя готовым к нему. Я готов как никогда раньше. Теннис был моей любовью и увлечением на протяжении большей части моей жизни.

Я был самым счастливым человеком, который смог реализовать свои мечты. Я мог каждый день приходить на тренировки и сосредотачиваться только на том, чтобы становиться лучше, наблюдая, куда это меня приведет, и играя в игру, с которой познакомился в возрасте 8 лет благодаря чистой случайности. Это стало моей единственной одержимостью и детством, а потом стало моей профессией и жизнью.

Что дальше? Я не собираюсь замедляться. Впереди еще так много жизни, и я так же мотивирован и жажду, как и в 2011 году, когда я прорвался в туре. Я приложу такие же усилия и интенсивность к следующей задаче. Если я смогу достичь такого же мастерства, как в теннисе, просто стараясь становиться лучше каждый день – посмотрим, куда это меня приведет».