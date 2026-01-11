Денис Седашов

Сборная Польши по теннису стала победителем турнира United Cup-2026, одолев в финале национальную команду Швейцарии с общим счетом 2:1.

Судьба трофея решилась в микст-поединке, где Катажина Кава и Ян Зелиньский в двух сетах обыграли Белинду Бенчич и Якуба Пауля — 6:4, 6:3.

В одиночных матчах команды обменялись победами. В женском противостоянии швейцарка Белинда Бенчич в трёх сетах одолела Игу Швёнтек — 3:6, 6:0, 6:3. В то же время в мужском матче Хуберт Хуркач принёс Польше важное очко, обыграв Стэна Вавринку — 6:3, 3:6, 6:3.

Костюк проиграла Соболенко в финале турнира в Брисбене.