Денис Седашов

Чемпионку Wimbledon-2023 Маркету Вондроушову отстранили от профессионального тенниса на четыре года. Независимый трибунал назначил бывшей шестой ракетке мира максимальное наказание за нарушение антидопинговых правил. Слова приводит ITA.

Инцидент произошел в декабре 2025 года, когда 26-летняя чешская теннисистка отказалась проходить тестирование и не пустила офицера допинг-контроля.

Во время слушаний Вондроушова объясняла свои действия острой стрессовой реакцией, проблемами с психическим здоровьем и опасениями за собственную безопасность.

Трибунал рассмотрел аргументы спортсменки и свидетельства допинг-офицера, однако пришел к выводу, что представленные доказательства не содержат убедительного оправдания для отказа от процедуры.

Дисквалификация теннисистки будет действовать до 21 июня 2030 года. Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Легендарная Вильямс получила wild card в основу Wimbledon-2026.