Денис Седашов

Первая ракетка Украины Марта Костюк эмоционально прокомментировала свою победу на старте Roland Garros-2026. Украинка обыграла эксроссиянку Оксану Селехметьеву, которая сейчас выступает под нейтральным флагом, однако сам матч назвала одним из самых сложных в карьере из-за очередного массированного обстрела Украины со стороны РФ. Слова приводит ВТУ.

Сразу после поединка Марта призналась, что из-за переживаний за родителей едва сдерживала эмоции перед выходом на корт:

Я невероятно горжусь собой. Думаю, это был один из самых трудных матчей в моей карьере. Ракета разрушила здание в 100 метрах от дома моих родителей. Это было очень тяжелое утро для меня. Я не знала, как этот матч сложится для меня, не знала, как я с этим справлюсь. Часть утра я просто плакала. Я не хочу говорить о себе. Конечно, я очень рада, что прошла во второй раунд, но все мои мысли и все мое сердце сегодня с народом Украины. Большое спасибо, что пришли. Слава Украине! Марта Костюк

