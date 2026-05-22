Квалификация Roland Garros-2026. Завацкая снялась в матче против итальянки Бронцетти
Украинка остановилась в третьем сете
43 минуты назад
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (268 WTA) остановилась в шаге от выхода в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финальном раунде отборочного турнира Roland Garros-2026 украинка сражалась против представительницы Италии Лючии Бронцетти (173 WTA). Катарина уверенно выиграла первый сет и имела хорошие шансы завершить матч во втором сете, но уступила на тай-брейке.
В начале решающего третьего сета, при счете 0:3 не в ее пользу, Завацкая была вынуждена досрочно закончить поединок и сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.
Roland Garros-2026. Квалификация. Финал
Катарина Завацкая (Украина) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:7 (4:7), 0:3, отказ (Завацкая)
