Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Twitter сравнил современный теннис с эпохой, когда выступал в ATP Туре:

Почти не смотрю теннис в последнее время, но вот как я его вижу по сравнению со своей эрой:

Синнер и Алькарас в лучшие дни, вероятно, равны «Большой тройке» (Джокович, Федерер, Надаль), но в целом они менее стабильны, чем любой из её представителей.

Теннисисты с 3 по 15 позицию значительно слабее исполнителей нашей эпохи. Игроки с топ-15 по топ-50 находятся где-то на одном уровне. Топ-50 до топ-100 игроков современности сильнее идентичных по рейтингу исполнителей нашего времени.

Всем мир.