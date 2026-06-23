Денис Седашов

Британский теннисист Джек Дрейпер, который ранее занимал четвертую позицию в мировом рейтинге, поделился мыслями о главных претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года.

В эфире телеканала Sky Sports нынешняя 160-я ракетка мира выразил надежду на успех национальной команды, однако реалистично оценил шансы других топовых сборных.

Кто, по-твоему, выиграет чемпионат мира? Конечно, я хочу назвать Англию. Думаю, у них есть шанс, но, скорее всего, Аргентина или Испания. Джек Дрейпер

Подрез победила Рус и впервые вышла во второй круг отбора Wimbledon.