Дрейпер назвал трех фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
Теннисист оценил шансы сборной Англии завоевать трофей
около 2 часов назадПодписаться в
Британский теннисист Джек Дрейпер, который ранее занимал четвертую позицию в мировом рейтинге, поделился мыслями о главных претендентах на победу на чемпионате мира 2026 года.
В эфире телеканала Sky Sports нынешняя 160-я ракетка мира выразил надежду на успех национальной команды, однако реалистично оценил шансы других топовых сборных.
Кто, по-твоему, выиграет чемпионат мира?
Конечно, я хочу назвать Англию. Думаю, у них есть шанс, но, скорее всего, Аргентина или Испания.
Подрез победила Рус и впервые вышла во второй круг отбора Wimbledon.
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