Старший директор Международного агентства по честности тенниса (ITIA) Николь Сапстед сообщила, что Маркетa Вондроушовa собственноручно подписала отказ от допинг-контроля в декабре 2025 года.

По словам Сапстед, инцидент произошел на улице, когда чешка вышла на прогулку с собакой. Допинг-офицер предупредила теннисистку о последствиях, после чего та зафиксировала свою подпись в форме отказа. Ранее Вондроушову дисквалифицировали на четыре года.

Там присутствовала только одна сотрудница допинг-контроля. Вондроушова подписала на улице отказ. Она вышла из квартиры, чтобы погулять с собакой, и ясно объяснила допинг-офицеру, что отказывается сдавать тест. Сотрудница попросила её подписать форму для подтверждения.

Мы просим наших допинг-офицеров быть как можно более ясными, когда они работают с игроками. В их обязанности не входит рассказывать теннисистам, за что могут последовать санкции или что будет в случае отказа, но мы говорим: «Пожалуйста, дайте понять, что в случае отказа будут серьёзные последствия». Поэтому — да, это было объяснено. И было понятно, что спортсменка не желает участвовать в процессе.