Денис Седашев

Украинская теннисистка Вероника Подрез (144 WTA) с победы начала свой путь в отборочном турнире Wimbledon-2026.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус (178 WTA). Поединок длился 1 час и 28 минут.

Wimbledon-2026. Квалификация. Первый круг

Аранча Рус (Нидерланды) — Вероника Подрез (Украина) — 4:6, 4:6

Подрез прервала серию из трех поражений подряд, одержала свою первую в карьере победу на травяном покрытии, а также впервые в жизни вышла во второй раунд отбора на турниры серии Grand Slam.

В следующем круге квалификации Вероника Подрез встретится с лидером посева Марией Тимофеевой (92 WTA), которая представляет Узбекистан.

Олийныкова стала 12-й украинкой, которая дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.