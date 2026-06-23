Олейникова стала 12-й украинкой, которая дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.
Александра установила карьерный рекорд
около 2 часов назадПодписаться в
Александра Олейникова стала 12-й украинской теннисисткой, дебютировавшей в топ-50 рейтинга WTA.
Она занимает на данный момент 49-е место. Также в топ-50 находятся Элина Свитолина (№8 WTA) и Марта Костюк (№13 WTA).
Последней из украинок, дебютировавшей в топ-50, была Ангелина Калинина в январе 2022 года.
Все украинские теннисистки, которые входили в топ-50 рейтинга WTA:
Элина Свитолина – 608 недель
Леся Цуренко – 233 недели
Даяна Ястремская – 232 недели
Елена Бондаренко – 227 недель
Марта Костюк – 185 недель
Наталья Медведева – 144 недели
Ангелина Калинина – 130 недель
Катерина Володько – 110 недель
Юлия Вакуленко – 52 недели
Елена Татаркова – 35 недель
Мария Корытцева – 1 неделя
Александра Олейникова – 1 неделя