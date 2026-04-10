Джокович объявил, когда планирует завершить профессиональную карьеру
Серб хочет завершить карьеру после Игр-2028
около 2 часов назад
Действующий олимпийский чемпион Новак Джокович рассказал о своих планах завершить профессиональные выступления. Сербский теннисист рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе, которые должны стать финальной точкой в его карьере. Слова приводит Sportal Serbia.
Я хотел бы завершить карьеру на Олимпийских играх 2028 года с сербским флагом в руках, это было бы прекрасно. Но как оно будет, не могу сказать честно, потому что есть некоторые вещи, которые находятся вне моего контроля. Но я буду стараться сохранить физическое и психологическое здоровье.
