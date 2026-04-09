Марченко о матче с Польшей в Кубке Билли Джин Кинг: «Мы приехали побеждать – это наша главная цель»
около 4 часов назад
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко в интервью ВТУ поделился ожиданиями от матча против Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
«Очевидно, что ожидания очень высокие. Мы приехали сюда побеждать, и это наша главная цель. Но мы знаем, что Польша – очень сильная команда, даже несмотря на то, что сейчас они выступают без Иги Швентек. Это все равно очень мощный соперник, и мы хорошо готовимся и полностью сосредоточены на этом матче.
Да, во-первых, у нас высокие ожидания. Я немного оказываю давление на девушек. Чтобы они оставались мотивированными и сосредоточенными. Немного в стрессе. Мы стараемся все делать вместе, поддерживать друг друга, оставаться позитивными. Атмосфера в команде очень хорошая, и это большая часть успеха. Именно девушки – это главное в нашей команде, конечно, а не я или кто-то другой. Думаю, что за эти три года, что я был с командой, мы проделали хорошую работу», – сказал Марченко.
Также Марченко рассказал о смене формата, когда пара теперь играет не решающий матч, а третий в матче.
«Конечно, планирование немного меняется. Уже думаешь, ставить ли игроков из одиночки или нет, будет ли это хорошо. Когда это была решающая пара, то тогда ты уже был «all in». А тут включается уже немного стратегическое мышление. И меняется взгляд на эту пару. А вообще на эту пару теперь немного меньше стресса, поэтому это тоже хорошо.
О командных ритуалах или привычках, чтобы справляться со стрессом».
Украина сыграет против Польши 10 и 11 апреля. В состав команды вошли Свитолина, Костюк, Олейникова и сестры Киченок.
Напомним, сборная Украины начала подготовку к матчу с Польшей.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
