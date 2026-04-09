Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко в интервью ВТУ поделился ожиданиями от матча против Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

«Очевидно, что ожидания очень высокие. Мы приехали сюда побеждать, и это наша главная цель. Но мы знаем, что Польша – очень сильная команда, даже несмотря на то, что сейчас они выступают без Иги Швентек. Это все равно очень мощный соперник, и мы хорошо готовимся и полностью сосредоточены на этом матче.

Да, во-первых, у нас высокие ожидания. Я немного оказываю давление на девушек. Чтобы они оставались мотивированными и сосредоточенными. Немного в стрессе. Мы стараемся все делать вместе, поддерживать друг друга, оставаться позитивными. Атмосфера в команде очень хорошая, и это большая часть успеха. Именно девушки – это главное в нашей команде, конечно, а не я или кто-то другой. Думаю, что за эти три года, что я был с командой, мы проделали хорошую работу», – сказал Марченко.

Также Марченко рассказал о смене формата, когда пара теперь играет не решающий матч, а третий в матче.

«Конечно, планирование немного меняется. Уже думаешь, ставить ли игроков из одиночки или нет, будет ли это хорошо. Когда это была решающая пара, то тогда ты уже был «all in». А тут включается уже немного стратегическое мышление. И меняется взгляд на эту пару. А вообще на эту пару теперь немного меньше стресса, поэтому это тоже хорошо.

О командных ритуалах или привычках, чтобы справляться со стрессом».