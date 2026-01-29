Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Australian Open против Новака Джоковича (ATP 4), который состоится 30 января.

В 1/2 финала Джокович прошёл после отказа итальянца Лоренцо Музетти (ATP 5), который вёл 2:0 по сетам.

Я следил за этим матчем, и мне очень жаль Лоренцо. С другой стороны, играть против Новака очень тяжело, особенно в пятисетовом формате — это чрезвычайно длительные матчи. Поэтому я надеюсь, что для Лоренцо это не что-то очень серьезное, ведь начинать сезон с травмы всегда непросто. В то же время матч против Джоковича будет очень сложным. Мы хорошо знаем друг друга, поэтому будет интересно посмотреть, как мы справимся с этой ситуацией.

Стала ли победа над Джоковичем в полуфинале Australian Open-2024 переломным моментом в моей карьере? Когда ты делаешь шаг вперед к финалу Grand Slam и побеждаешь Новака — да, это несколько меняет. Но в то же время ты должен доказывать это снова и снова. Это очень сложно. Победить Джоковича — один из самых трудных вызовов в теннисе. Многое изменилось, но лично я остался таким же, каким был.