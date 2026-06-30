Денис Седашов

Сербский теннисист Новак Джокович (8 ATP) успешно прошел стартовый раунд на Wimbledon-2026. В матче первого круга он в четырех сетах победил представителя Китая У Ибина (102 ATP) со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 16 минут. За это время Джокович выполнил 15 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник также отметился 15 подачами навылет, сделал одну двойную ошибку, но смог воспользоваться лишь одним брейк-пойнтом из 11 попыток.

Во втором круге турнира Новак Джокович сыграет против греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Украинок стало меньше. Олейникова и Ястремская по-разному выступили в первом круге Wimbledon.