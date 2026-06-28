Денис Седашов

Украинский теннисист Алексей Крутых (530 ATP) завоевал титул на грунтовом турнире серии ITF (WTT) M15, завершившемся в немецком Камене. В финальном матче он уверенно обыграл представителя Германии Бенито Санчеса Мартинеса (1103 ATP) со счетом 6:1, 6:3.

Для победы 26-летнему украинцу понадобился 1 час и 40 минут. В течение встречи Крутых продемонстрировал высокую эффективность на брейк-пойнтах, реализовав 5 из 9 возможностей, тогда как соперник сумел ответить лишь одним брейком из семи попыток. Также Алексей выполнил два эйса и выиграл 64% очков на своей подаче, допустив две двойные ошибки.

ITF M15. Камен (Германия). Финал

Алексей Крутых (Украина) — Бенито Санчес Мартинес (Германия) — 6:1, 6:3

Этот трофей стал для Алексея Крутых вторым в текущем сезоне 2026 года и седьмым одиночным титулом серии ITF в профессиональной карьере.

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