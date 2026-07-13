Денис Седашов

Бывшая девятая ракетка мира Роберто Баутиста-Агут (180 АТР) объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет. Последним для него стал выставочный турнир «Кубок короля» в Испании.

Кубок короля по теннису стал моим последним турниром в профессиональной карьере. Мне хотелось, чтобы это произошло в Испании, и этот знаковый турнир стал идеальным местом для того, чтобы попрощаться. Спасибо всем, кто был рядом со мной на этом пути, и теннису — за все, что он мне дал. Роберто Баутиста-Агут

За свою карьеру Баутиста-Агут завоевал 12 титулов ATP в одиночном разряде и выходил в полуфинал Уимблдона в 2019 году.

Зверев опередил Алькараса и стал второй ракеткой мира, Сачко – в топ-200 рейтинга АТР.